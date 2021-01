Dzeko ancora fuori dalla lista dei convocati della Roma: ecco l'elenco. Out anche El Shaarawy

Edin Dzeko ancora fuori dalla lista dei convocati, nonostante lo scambio non decollato con Alexis Sanchez che gli avrebbe permesso di andare all'Inter. L'allenatore Paulo Fonseca ha diramato la lista dei calciatori che questa sera all'Olimpico, a partire dalle 20.45, affronteranno l'Hellas Verona. Ecco l'elenco completo. Emergenza in attacco: out anche Pedro per infortunio e l'ultimo arrivato, Stephan El Shaarawy.

Portieri - Pau Lopez, Mirante, Fuzato.

Difensori - Karsdorp, Ibanez, Smalling, Santon, Mancini, Kumbulla, Bruno Peres, Spinazzola, Calafiori.

Centrocampisti - Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Mkhitaryan.

Attaccanti - Borja Mayoral, Perez.