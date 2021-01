Dzeko per Sanchez, trattativa nel vivo: a Milano c'è anche il dg della Roma, Tiago Pinto

Inter e Roma stanno lavorando al clamoroso scambio tra Edin Dzeko e Alexis Sanchez. Il ds nerazzurro, Piero Ausilio, è arrivato in questi istanti nella sede del club di Viale Liberazione, mentre il dg Giuseppe Marotta è impegnato in Lega nella questione relativa ai diritti tv per il triennio 2021/2024.

Ipotesi di scambio tra Roma e Inter: Dzeko per Sanchez

C'è Tiago Pinto Segnali importanti per la trattativa: il dg della Roma, Tiago Pinto, si trova in questi istanti a Milano. Sanchez per Dzeko è una trattativa caldissima. Non facile ma le società stanno cercando la quadra economica proprio in questi minuti.