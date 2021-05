Dzeko: "Vogliamo chiudere bene. Mourinho? La Roma non poteva prendere tecnico migliore"

Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il derby vinto contro la Lazio. "Questo derby ci da un po' di gioia, sappiamo che non è una delle migliori stagioni ma oggi volevamo far di tutto per finire bene la stagione. Non mi piace guardare troppo indietro, il rammarico ci sarà sempre ma questa partita la guardavo come un derby e non uno scontro diretto. Abbiamo vinto meritatamente. Il mister ci ha detto prima della partita se potevamo vincere solo per lui, abbiamo vinto non solo per lui ma per tutti noi".

La società ha annunciato Mourinho, cosa può portare?

"A livello di entusiasmo ha già portato, la Roma è una piazza difficile e non potevano prendere un allenatore migliore".