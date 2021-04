È nata la Superlega! Comunicato Barcellona: "Cambiamento necessario nel mondo del calcio"

È arrivato in questi minuti anche il comunicato del Barcellona che conferma l'adesione alla Superlega in quanto socio fondatore:

"FC Barcelona ha raggiunto un accordo con altri undici club tra i più importanti d'Europa per formare una nuova competizione, la Superleague che sarà gestita dai club fondatori e che nasce dal desiderio di essere la migliore competizione per club al mondo.

Barcellona, ​​Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, Internazionale Milano, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham Hotspur si sono riuniti come club fondatori e altri tre club saranno invitati a partecipare prima della stagione inaugurale che inizierà il prima possibile.

In futuro, i club fondatori non vedono l'ora di tenere discussioni con la UEFA e la FIFA per lavorare insieme in partnership per fornire i migliori risultati per la nuova lega e per il calcio nel suo insieme.

La formazione della Super League arriva in un momento in cui la pandemia globale ha accelerato l'instabilità del modello economico del calcio europeo esistente. Inoltre, per diversi anni, i club fondatori hanno l'obiettivo di migliorare la qualità e l'intensità delle competizioni europee esistenti durante ogni stagione e di creare un format per i migliori club e giocatori per competere su base regolare.

La pandemia ha dimostrato che sono necessari una visione strategica e un approccio commerciale sostenibile per aumentare il valore e il sostegno a beneficio dell'intera piramide calcistica europea. Negli ultimi mesi si è svolto un ampio dialogo con le parti interessate del calcio riguardo al futuro formato delle competizioni europee. I club fondatori ritengono che le soluzioni proposte a seguito di questi colloqui non risolvano problemi fondamentali, inclusa la necessità di fornire partite di qualità superiore e risorse finanziarie aggiuntive per la piramide calcistica complessiva.

Format della competizione

20 club partecipanti con 15 club fondatori e un meccanismo di qualificazione per altre cinque squadre che si qualificano ogni anno in base ai risultati della stagione precedente.

Partite infrasettimanali con tutte le squadre partecipanti che continuano a competere nei rispettivi campionati nazionali, preservando il tradizionale calendario delle partite nazionali che rimane al centro del gioco del club.

Un inizio di agosto con le squadre che partecipano a due gironi da dieci, che giocano in casa e fuori casa, con le prime tre prime di ogni gruppo che si qualificano automaticamente per i quarti di finale. Le squadre che finiscono al quarto e quinto posto si sfideranno quindi in uno spareggio con sfide di andata e ritorno per le restanti posizioni. Un format a eliminazione diretta in sfide di andata e ritorno verrà utilizzato fino alla finale alla fine di maggio, che si svolgerà in gara unica su campo neutro.

Non appena possibile dopo l'inizio della competizione maschile, verrà lanciato anche un campionato femminile corrispondente, contribuendo a far avanzare e sviluppare il gioco femminile.

Il nuovo torneo annuale fornirà una crescita economica e un sostegno significativamente maggiore per il calcio europeo attraverso un impegno a lungo termine per pagamenti di solidarietà illimitati che cresceranno in linea con i ricavi del campionato. Questi pagamenti di solidarietà saranno sostanzialmente superiori a quelli generati dall'attuale competizione europea e dovrebbero superare i 10 miliardi di euro nel corso del periodo di impegno iniziale dei Club. Inoltre, il concorso sarà costruito su una base finanziaria sostenibile con tutti i club fondatori che aderiranno a un quadro di spesa. In cambio del loro impegno, i club fondatori riceveranno un importo di 3,5 miliardi di euro esclusivamente per sostenere i loro piani di investimento infrastrutturale e per compensare l'impatto della pandemia COVID.

FC Barcelona, ​​fedele alla sua storia e al suo ruolo di leadership nell'ambito del calcio europeo, si pone ancora una volta come un club leader per quanto riguarda i grandi cambiamenti che sono necessari nel mondo del calcio, pensando sempre a come beneficiare il Club meglio dal punto di vista sportivo, istituzionale e finanziario.