È nata la Superlega! Difficile escludere ora City, Chelsea e Real: UEFA pensa al prossimo anno

“Mi aspetto che vengano escluse e mi aspetto che accada venerdì”. Lo ha dichiarato ieri Jesper Moller, presidente della Federcalcio danese e membro dell'Esecutivo UEFA, in relazione alla posizione dei tre club aderenti alla Superlega ancora in corsa in Champions League (City, Chelsea e Real Madrid, nonché il Manchester United in Europa League). Una posizione che però difficilmente troverà riscontri: come ricorda La Gazzetta dello Sport, i legali UEFA sono al lavoro soprattutto per l’anno prossimo, difficile incidere sulla stagione in corso. Per il futuro, invece, l’idea è di far inserire una clausola nel regolamento di tutti i campionati: per l’iscrizione, i club dovrebbero vincolarsi a giocare soltanto in tornei ufficiali. Non la Superlega, ça va sans dire.