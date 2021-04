È nata la Superlega! Gravina e i campionati nazionali: "Difendiamo il merito sportivo"

Nel suo intervento di oggi il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, ha parlato anche dei campionati nazionali che rischiano di sparire con l'avvento della Superlega: "Il patrimonio sportivo e culturale delle singole competizioni rappresenta un valore aggiunto per qualsiasi torneo internazionale, vogliamo difendere il merito sportivo e la possibilità per ogni squadra di inseguire un grande sogno, insieme ai propri sostenitori. Il calcio è dei tifosi, va modernizzato, ma non snaturato. Il calcio è partecipazione e condivisione, non è un Club elitario".