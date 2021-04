È nata la Superlega! Rudi Voller: "Un crimine. E il Liverpool canta You'll never walk alone..."

Rudi Voller, direttore tecnico del Bayer Leverkusen, ha commentato tramite la Bild la creazione della SuperLega e la decisione di Borussia Dortmund e Bayern Monaco di restarne fuori (almeno per il momento): "Una società chiusa in questo modo è un crimine contro il calcio", il pensiero dell'ex Roma. Che poi a titolo esemplificativo tira in ballo l'esempio del Liverpool (una delle 12 squadre che hanno aderito): "Per un club in cui i tifosi cantano "You'll never walk alone" è vergognoso. Borussia Dortmund e Bayern che non hanno aderito? Dimostra che hanno una spina dorsale".