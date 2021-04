È nata la Superlega! Sacchi contrario: "Il calcio è bello perché è universale, tutti possono giocare"

“Il calcio piace perché è di tutti. Così sarà un circo”. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi si schiera contro la Superlega: “Non mi piace, perché il calcio è così bello per la sua universalità. È popolare perché tutti lo posso praticare, fa parte della razza umana. Difficile trovare uno sport così universale. Però ha tre grandi avversari: il divismo, il business e i bilanci in rosso. Preoccupato per il futuro del calcio? No, perché mi auguro che questo progetto venga accantonato, ma non spero in un compromesso. Le soluzioni a metà sono inutili”.