Eder: "A gennaio ho avuto varie proposte dalla Serie A. L'Italia un po' mi manca"

vedi letture

L'attaccante del San Paolo Eder ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna de Il Secolo XIX di quanto gli manchi il nostro Paese: "Un po' sì ma credetemi, qui in Brasile in tutte le squadre, anche le più piccole, trovi una grande qualità e quindi stimoli al top. E poi si gioca tanto, molto più che in Europa, una partita ogni due o tre giorni e a me questo piace. Specie dopo la lunga pausa per il Covid".

Sembrava dovesse tornare in Serie A a gennaio.

"Sì, ho avuto l'opportunità, avevo varie proposte, ma i cinesi non mi hanno liberato e così ho perso quell'occasione. Poi loro a febbraio hanno chiuso la baracca. Per fortuna è capitato il San Paolo allenato da Hernan Crespo".