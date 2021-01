Effetto derby: Inzaghi mai così vicino al rinnovo, intesa raggiunta con Lotito

Venerdì la festa per il derby, ora quella per il rinnovo. Simone Inzaghi è pronto a firmare il tanto atteso rinnovo di contratto, attualmente in scadenza nel 2020. A giugno, tra cinque mesi. Complice un'estate travagliata e un inizio di campionato con alti e bassi - con il prolungamento che veniva costantemente rimandato - in città c'era il timore che dopo quattro anni e mezzo la storia d'amore tra lui e la Lazio fosse giunta al capolinea. Invece il ciclo continua: prima della Coppa Italia (giovedì all'Olimpico c'è il Parma), Inzaghi firmerà il suo nuovo accordo. Prenderà 2,3 milioni fissi, più una serie di bonus per arrivare quasi alla soglia dei 3: da capire la durata, se solo per un altro anno o fino al 2023. Da Capodanno in avanti i contatti con Lotito si sono intensificati: prima del derby i due si sono parlati e dopo la grande prestazione contro la Roma hanno trovato la definitiva intesa.

Gioiscono i tifosi, che si rispecchiano e identificano sempre di più in Inzaghi, ormai in simbiosi con una piazza che l'ha accolto a 20 anni e lo ha visto crescere. Non sono mancate critiche verso l'allenatore, che invece venerdì notte ha ricevuto solo complimenti. Perché ha messo in completo scacco i giallorossi di Fonseca, preparando alla perfezione il derby. Sia tatticamente (la mossa di abbassare Leiva per attrarre fuori Veretout ha fatto la differenza) che mentalmente, riuscendo a trasmettere alla sua squadra l'atteggiamento necessario per trionfare in una partita così delicata. Il consenso verso Inzaghi adesso è unanime e la conferma del suo rinnovo, a pochi giorni dal successo nel derby, avrà sicuramente un effetto benefico su tutto l'ambiente ma soprattutto sullo spogliatoio. Che non sarà più spaesato, ma avrà la certezza che il progetto iniziato nel lontano 2016 continuerà. Sempre con Inzaghi.