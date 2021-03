El Shaarawy, primo gol dopo il ritorno a Roma: l'ultimo in giallorosso 676 giorni fa

Il Faraone-bis può finalmente cominciare. Stephan El Shaarawy torna a segnare con la maglia della Roma: l’attaccante italiano, tornato nella Capitale nel mercato invernale, lo ha fatto siglando la seconda rete nel 3-0 in Europa League agli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Erano 676 giorni che non gli capitava in giallorosso: l’ultimo gol con la maglia della Roma era infatti datato 5 maggio 2019, in Serie A contro il Genoa.