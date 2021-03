Emerson Palmieri, italo-brasiliano d’Inghilterra: all’Europeo aspettando la Serie A

Alternativa al Chelsea, presenza fissa in nazionale. Emerson Palmieri, in questa stagione, è stato una vera e propria riserva in quel di Londra, come del resto era accaduto già nella precedente annata. Italiano di Sao Paulo, Brasile, sulla presenza del classe ’94 nei 23 convocati di Roberto Mancini al prossimo Europeo, però, non sembrano esservi grossi dubbi. Fa parte del gruppo e la Serie A, nel frattempo, non ha espresso qualcuno che potesse seriamente mettere in dubbio la presenza di uno dei pochi nostri connazionali che giochi in una squadra ancora in corsa in Champions League. La vetrina europea, del resto, potrebbe spingerlo a fare ritorno sulla tratta Inghilterra-Italia.

In Serie A piace da tempo. Al Napoli, all’Inter, alla Juventus. Le pretendenti a Emerson Palmieri, in scadenza nel 2022 con i Blues, non mancano da tempo. Fin qui, il Chelsea ha sempre fissato l’asticella abbastanza in alto: almeno 20 milioni di euro. Cifra che nessuno ha messo sul piatto, a dispetto dei tanti sondaggi: la sensazione è che, in estate, domanda e offerta possano venirsi più facilmente incontro. I londinesi potrebbero abbassare le pretese, i club di A interessati alzare leggermente la posta. I tempi sono maturi. E poi anche Mancini ha fatto capire, tra le righe, che oggi il posto è assicurato. Ma per il futuro serve giocare, magari in Italia.