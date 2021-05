Emozioni in vista: Atalanta-Juve è la sfida tra l'attacco più prolifico e i re di Coppa

La sfida tra Juventus e Atalanta si giocherà anche (e forse soprattutto) in attacco. Il capocannoniere della Serie A, Cristiano Ronaldo, affronterà il miglior attacco del nostro campionato, in una partita che promette emozioni e scintille. La Dea parte favorita come mai le era successo, ma dovrà prestare attenzione a chi è abituato a vincere finali ben più importanti e ha già trascinato i bianconeri al successo in Supercoppa: CR7, per l'appunto, ma anche Alvaro Morata, che però dovrebbe partire dalla panchina. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, si gioca al Mapei Stadium, davanti a 4.300 tifosi che potranno godersi l'intera partita grazie alla deroga al coprifuoco.