Empoli, continua la ricerca del portiere: piace Gabriel del Lecce, sarebbe un ritorno

Continua la ricerca dell'Empoli per un portiere in vista della prossima stagione. La società azzurra - riporta Sky Sport - in questo senso - sta valutando il profilo di Gabriel, attualmente al Lecce (sarebbe un ritorno dopo le 16 presenze in Serie B nella stagione 2017/2018).