Empoli, Dionisi: "Mi piacerebbe continuare qui. Spalletti? Presto per essere paragonato a lui"

Intervistato nel corso di Incontro Azzurro su Radio Lady il tecnico dell’Empoli Alessio Dionisi ha parlato della promozione in Serie A conquistata in questa stagione chiudendo al primo posto il campionato di Serie B: “Lo stato d’animo è euforico, siamo orgogliosi di quello che abbiamo fatto, è stato un bel percorso che ci ha visto al primo posto dalla 16^ giornata fino all’ultima con una squadra molto giovane. All’inizio non eravamo quelli che hanno finito, siamo cresciuti nel corso della stagione e la gara con il Lecce è stata la ciliegina finale sul campionato. Spalletti? È normale che si facciano paragoni, ma non posso pensare di meritarmi l’accostamento con lui o al suo Empoli dopo una sola stagione. Non credo di poter essere accostato a Spalletti anche se mi fa piacere e spero di avvicinarmi a lui. - continua Dionisi come riporta Empolichannel.it - Futuro? Ho un contratto con l’Empoli, ci siamo meritati di arrivare in Serie A e mi piacerebbe continuare questo percorso. Ci metteremo a sedere con la società per poi ripartire, dovremo essere pronti a far sì che ci si possa unire anche nella difficoltà”.