Ufficiale Empoli, doppio arrivo dal Torino: Pellegri e Sazonov in prestito con diritto. I comunicati

Due addii in casa Torino, che sono serviti per arrivate a Sebastian Walukiewicz. Come comunicato dal club granata con due comunicati distinti sul proprio sito ufficiale, Pietro Pellegri e Saba Sazonov si trasferiscono infatti all'Empoli, con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il comunicato del Torino sull'addio di Pellegri.

"Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all'Empoli Football Club, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2025 con opzione per l'acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Pietro Pellegri. Tutto il Torino saluta Pietro e gli fa un in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale".

La conferma dell'Empoli.

"Pietro Pellegri è un nuovo calciatore azzurro: attaccante italiano classe 2001 arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Torino".

📣 𝐖𝐞𝐥𝐜𝐨𝐦𝐞 𝐏𝐢𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐏𝐞𝐥𝐥𝐞𝐠𝐫𝐢✍️✅💙 Pietro Pellegri è un nuovo calciatore azzurro: attaccante italiano classe 2001 arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal @TorinoFC_1906 pic.twitter.com/s6aFK7m6cc — Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) August 30, 2024

Il comunicato sull'addio di Sazonov.

"Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all'Empoli Football Club, a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2025 con opzione per l'acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Saba Sazonov. Tutto il Torino saluta Saba con un in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale".

La nota dell'Empoli.

"Saba Sazonov è un nuovo calciatore azzurro: difensore georgiano classe 2002 arriva a titolo temporaneo con diritto di riscatto dal Torino".