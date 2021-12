Eriksen a Milano per incontrare l'Inter: già oggi potrebbe arrivare la risoluzione e l'addio

Christian Eriksen già oggi potrebbe dire addio all'Inter. È arrivato il responso dei medici del Coni che non hanno concesso l'idoneità sportiva al giocatore a causa del defibrillatore sottocutaneo che in Italia è proibito. Il giocatore da ieri è tornato a Milano, dove ha raggiunto il suo agente Martin Shoots e dove incontrerà in giornata il management interista per discutere la soluzione. L'exit strategy accettata da tempo dal giocatore e dal suo staff è quella della risoluzione, anche se resta da capire se basterà l'incontro di oggi per arrivare all'intesa. Poi Eriksen sarà di nuovo proprietario del suo cartellino e potrà decidere dove accasarsi visto che dalla Premier fino ai campionati olandesi e danesi, il suo ritorno in campo è possibile per regole meno restrittive in merito alle sue condizioni fisiche. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.