Eriksen esce di casa per giocare col figlio. L'Inter lo aspetta a Milano a metà luglio

Christian Eriksen nello scorso weekend per la prima volta dal malore che lo ha colpito nel corso della gara contro la Finlandia, è uscito di casa a Odense per svagarsi con il figlio di 3 anni. La bella notizia dunque è chiara: il giocatore dell'Inter sta bene e si sta abituando alla nuova normalità. I medici interisti sono sempre in stretto contatto col centrocampista con Piero Volpi che non può essere che rincuorato dai messaggi positivi che arrivano dal ragazzo. Nella seconda settimana di ritiro ad Appiano, l'Inter lo aspetta a Milano. Non certo per scendere in campo, ma per conoscere il nuovo allenatore (che si è fatto sentire subito riscontrando il gradimento del danese) e salutare i compagni. Poi serviranno settimane per capire se il defibrillatore sottocutaneo potrà essere tolto o no. Solo in quel momento si potrà capire quale sarà il futuro calcistico del giocatore. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.