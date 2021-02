esclusiva Acquafresca sul Cagliari: “Di Francesco le ha provate tutte. Capozucca una garanzia”

“Dispiace per Di Francesco, le ha provate tutte. Purtroppo i risultati non sono arrivati, il cambio è stata una sconfitta per tutti”. Così a TuttoMercatoWeb l’ex attaccante del Cagliari, Robert Acquafresca.

Semplici riuscirà a risollevare il Cagliari?

“Dopo quello che ha fatto alla SPAL gli si chiederà di riportare il Cagliari su. Non è una situazione facile, ma la squadra è forte e se vediamo i nomi potrebbe giocare per l’Europa League: vedere il Cagliari così in basso con l’organico che ha, fa male”.

È tornato Capozucca che aveva costruito la squadra che è andata in Serie A.

“Ho avuto il direttore al Genoa, lo conosco molto bene. Ho sempre apprezzato la sua schiettezza, per lui parlerà la storia. È uno che sa fare il suo lavoro, una garanzia”.

Ci crede nella salvezza?

“Si. È impossibile non crederci”.