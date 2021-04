esclusiva Alessandrelli: "Juve? Non vedo una squadra. CR7? Spero pausa caffè sia finita"

La Juventus va avanti tra tanti dubbi e poche certezze. E anche la Champions ora pare un obiettivo meno sicuro. "Spero di sbagliarmi, sono bianconero ma non vedo una squadra di calcio e non mi diverto", dice l'ex portiere juventino Giancarlo Alessandrelli a Tuttomercatoweb.com. "E' come un motore che fa rumore e non capisci quale sia il guaio. Spero di arrivare in Champions, ma comincia a essere dura. Mi auguro che Ronaldo finisca la pausa caffè e che torni a darci una mano. E' l'unico con qualche invenzione".

E Pirlo? Ieri ha detto di non esser contento della sua stagione così come non è contenta la società...

"Vorrei vedere fossero contenti lui e il club... Non dico sia un'esperienza negativa la sua, ma quasi; per fare l'allenatore serve esser preparati. E' stato una grande giocatore, forse è anche un bravo tecnico dopo un anno ma non avendolo mai fatto ha creato qualche problema. La vita poi ti presenta il conto e ora è salato. Ripeto, non siamo squadra e non so quali siano i titolari; l'Inter ad esempio gioca con 13 giocatori, sono sempre quelli... Noi invece con 65 giocatori... Non sai chi è titolare e chi no e questo non è formativo, non coagula il gruppo. Probabilmente questo è anche il motivo per cui giocano a sprazzi, un tempo si e uno no. Non sono contento di Pirlo ma mi auguro possa aver imparato dai propri errori".

Lo confermerebbe?

"Non lo so, è una domanda che spezza il cuore. Per me Pirlo è stato un gran giocatore ma non ci deve far annebbiare, serve pensare all'attualità. Ha dimostrato che per ora non è un grande allenatore. Il passato è passato, oggi se esamini Pirlo è insufficiente. Lo promuovo, lo boccio o rimando a settembre? I piani e le strategie le conosce la Juve; loro avranno fatto esperienza dopo un anno così, avranno capito anche che c'è bisogno di due centrocampisti con sei attributi. La Juve deve fare ora bel cambio di passo. Serve in tutti sensi e ci sarà da lavorare in estate per la dirigenza"