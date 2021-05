Alessandrelli su Pirlo: "La Juve avrebbe fatto meglio a schierarlo a centrocampo"

Giancarlo Alessandrelli, ex portiere juventino negli anni '70, ha commentato così la scelta di affidarsi a Pirlo da parte della Vecchia Signora rispondendo anche a una domanda sull'idea di esonero anticipato: "Non saprei cosa rispondere, evidentemente la società ha sempre creduto nel progetto e nelle sue capacità - racconta a TuttoJuve.com - Nessuno è autolesionista, le cose le fai sempre per il meglio e per vincere. Ci siamo resi conto, però, che Pirlo era meglio metterlo a centrocampo (sorride ndr). Non è soltanto colpa sua, quest'anno è andata così"