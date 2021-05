esclusiva Altobelli: "Inter, Conte per me resta. Sacrifici? Necessari per tutti i club"

In casa Inter si attendono novità sul futuro di Conte che dovrà decidere se ci saranno i presupposti per continuare l'avventura in nerazzurro. Alessandro Altobelli è abbastanza sicuro della sua permanenza e ai taccuini di Tuttomercatoweb.com dice: "Dopo due anni belli e con buoni risultati, per me resta. Ormai conosce l'ambiente e i giocatori, sa che ha una squadra forte e in questo momento va fatto un sacrificio rinunciando a qualcuno. Ma la società farà il massimo per essere competitiva in campionato e in Champions".

Il mercato però sarà ancora in autofinanziamento?

"L'autofinanziamento non è un problema solo dell'Inter ma anche della Juve, della Roma e di tante altre big. Riguarda tutti, poi è chiaro che ogni allenatore vorrebbe i giocatori più forti in assoluto ma ora bisogna fare piccoli sacrifici. Anche perché non è che se Conte va ora al Milan o in un altro club, gli prendono tutti i giocatori che vuole. Conte è bravo e ha la fortuna di lavorare con un gran direttore come Marotta. Troveranno la soluzione giusta per l'Inter".

Tra le eventuali cessioni si è parlato di quella di Bastoni: che ne pensa?

"Se lo vendono è perchè potranno fare una bella plusvalenza. Dispiacerebbe, se vai a toccare difesa comunque Handanovic avrà bisogno di un sostituto non so se subito o più avanti, Skriniar è ottimo De Vrij e Bastoni idem, ma si cerca eventualmente di vendere il più vendibile per prendere di più. La prima cosa importante in ogni caso è l'Inter: per il bene del club se deve esserci la cessione di due giocatori va accettata. Prima di tutto, ripeto, il bene della società. I giocatori vanno, le società restano".