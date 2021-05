esclusiva Bagni: "Mancini rinnovo meritato. Ha riavvicinato gli italiani agli azzurri"

"Il rinnovo di Mancini con la Nazionale fa davvero piacere". Salvatore Bagni applaude la scelta del presidente della Figc Gravina e a Tuttomercatowerb.com dice: "Roberto si è meritato la conferma per il gruppo che ha saputo creare e per il gioco e i risultati. Non ha fatto chiacchiere, ha giovani di gran valore e li ha saputi lanciare. E' sempre stato un giocatore di alto livello e anche da tecnico ha cercato il risultato col gioco e ha riavvicinato gli italiani alla Nazionale"

Giusto averlo rinnovato proprio ora?

"Certo, se ha accettato poi ci crede. Aveva molte richieste, ci tiene ed arrivare anche ai mondiali e avremo grandi soddisfazioni agli Europei".

Ecco, agli Europei che Italia si aspetta?

"La vedo tra le favorite in assoluto perchè alcune squadre hanno avuto un cambio generazionale e in più noi siamo una squadra che gioca bene a calcio, sa stare in campo. Abbiamo tecnica e valori".

Italia tra le favorite con chi?

"La sorpresa può essere sempre il Belgio che ha qualità però è una squadra non abituata a vincere, per cui dico Germania"