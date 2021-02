esclusiva Ballotta: "Inter quadrata e con pochi difetti. Mai avuto dubbi su Handa"

Il primato e le possibilità di fuga dell'Inter. Ne abbiamo parlato al TMW News con Marco Ballotta, ex portiere tra le altre dei nerazzurri. "Non è iniziata la fuga - ha detto - ma la squadra ha le carte giuste per giocarsela, può pensare solo al campionato a differenza delle altre. La vedo favorita anche perchè l'Inter gira bene, la rosa è la più completa di tutte. E' probabile che stavolta i nerazzurri ce la facciano. Handanovic? Io ho giocato fino a 44 anni, lui ne ha 36 e può avere ancora tanto spazio e ha dimostrato di essere all'altezza ma questo non era affatto in dubbio. In più c'è anche Eriksen, altra freccia all'arco di Conte. E non vedo più alti e bassi. C'è poi l'eccezionale coppia gol. Vedo una squadra con pochi difetti".

