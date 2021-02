esclusiva Beppe Accardi: “Con gli americani Spezia ambizioso. Palermo, rimpiango Zamparini”

“Quella di stasera tra Juve e Inter sarà una bella battaglia tra due squadre in forma”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Beppe Accardi.

L’Inter potrebbe passare di mano...

“Non vedo problemi. L’Inter è una realtà talmente forte e complessa che non avrà difficoltà anche in caso di un eventuale cambio di proprietà”.

Lo Spezia è prossimo al cambio di proprietà e diventerà americano.

“Gli americani hanno capito che è il momento giusto per investire in Italia. E arriveranno ancora altri colossi nei prossimi anni, non è strano. Mi aspetto uno Spezia con grande attenzione ai bilanci ma con l’idea di crescere in linea con il bacino d’utenza. Nel tempo a La Spezia si potrà creare qualcosa di importante”.

Non sembra avere grandi programmi futuri invece la squadra della sua città, il Palermo.

“Era già tutto scritto a suo tempo. Si sapeva che sarebbe finita così. Ma sento parlare di una valutazione di quindici milioni per vendere.... se pagano un milione in Serie C la proprietà dovrebbe dire grazie e andare via. Lo Spezia in A è stato venduto circa 20 milioni, una squadra di C non può valerne 15”.

Nel periodo di Zamparini lei stava lavorando al passaggio di consegne al fondo York Capital. Ci riproverebbe?

“No. Perché ho scoperto che a Palermo i problemi sono più politici che sportivi. Meglio lasciar perdere. E mi dispiace. Invece a Catania si è presentato Tacopina e stanno mettendo a posto le cose. A Palermo è tutto più complicato. Si parla tanto di una proprietà con valori come l’appartenenza, ma ricordiamoci che lato del cuore c’è sempre il portafoglio e oggi è tutto più evidente”.

Da palermitano rimpiange Zamparini?

“Con il fallimento del Palermo ci ho rimesso tanti soldi. Ma se sono intellettualmente onesto dico che il calcio vero la mia città lo ha visto con Zamparini. Inutile nascondere la verità, quei tempi sono da rimpiangere. La storia quando la vivi non mente mai”.