Nel corso del TMW News è intervenuto Roberto Bernabai de La7. Dopo una riflessione su Prandelli e le sue dimissioni da tecnico viola ("ha dimostrato grande umanità e con onestà si è tirato indietro, questo gli rende onore"). Poi sulla Juve e le parole di Nedved sulla conferma di Pirlo e di Ronaldo: "In questo momento - dice - tutto fa pensare che siano dichiarazioni di facciata. Bisogna capire se Nedved il prossimo farà parte della Juve perchè sul pacchetto dirigenziale credo ci siano riflessioni profonde. C'è una posizione di classifica non all'altezza dei bianconeri e sul piano tecnico e tattico la squadra non ha identità. Qualcosa forse era stato messo in preventivo, visto che è stato scelto un tecnico come Pirlo a cui va dato tempo, ma credo che tutto sia andato anche al di là del più pessimista dei tifosi"

