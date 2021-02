esclusiva Bettarini: "Inter-scudetto? Sarei contento per Marotta. Hakimi, un casino fermarlo"

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Stefano Bettarini. Personaggio mediaticamente noto, ha parlato dei suoi trascorsi calcistici e dell'attualità del calcio: "Inter -scudetto? La squadra ora deve ulteriormente dare prova del suo spessore. Servirà davvero continuità. Sarei molto contento per Marotta, mio dg alla Samp, ho un ottimo rapporto con lui, è competente e glielo auguro. Certo, Lautaro e Lukalu sono speciali: questa squadra ha loro e anche alternative valide, cosa che ti fa fare la differenza. Mi piace molto Hakimi e sarebbe stato... un casino affrontarlo. Anche se, quando giocavo sulla fascia affrontavo giocatori del calibro di Conceicao e Cafu. E anche Kanchelskis in allenamento era una bella bestia. All'Inter dovrebbero esserci sempre giocatori così, invece in passato non è accaduto"

