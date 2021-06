esclusiva Birindelli: "Viola, sono sorpreso. La Juve sarà di nuovo la vera candidata al titolo"

Alessandro Birindelli ha parlato di vari temi a Tuttomercatoweb.com ieri a margine dell'incontro 'Invasione di campo', a Marina di Pisa: "Sono sorpreso della separazione tra Gattuso e la fiorentina. Avevo sentito Rino dopo la firma e mi pareva felice di iniziare questa nuova avventura. Visto quel che è accaduto viene da chiedersi perchè non ci siano stati contatti per non arrivare a questo punto. Italiano? Bel profilo, ma credo che ora sia più importante avere chiarezza sulle idee di mercato. quanto alla lotta scudetto credo che la Juve tornerà ad essere la candidata numero uno per il titolo. Allegri avrà avuto certamente garanzie di mercato".

