esclusiva Bonetti: “Allegri bel colpo. La Juve aveva sbagliato a farlo andar via”

Massimiliano Allegri torna alla Juventus. A TuttoMercatoweb.com ne abbiamo parlato con Ivano Bonetti ex bianconero: “Pensavo ad un clamoroso giro di panchine che avrebbe portato Allegri all’Inter, Conte al Real e Zidane alla Juve… Invece è tutto più semplice, per la Juve è un bel colpo perché Allegri sa il fatto suo, sa far rendere al massimo giocatori, è pragmatico. Se la Juve è tornata sui propri passi riprendendolo, significa che evidentemente avevano sbagliato prima. È una garanzia, farà bene, avrà comunque un bel compito perché ci sarà da ricostruire parecchio.

Come sarà la sua Juve?

“Adesso ci sarà da capire quali saranno i giocatori da tenere e quali da cedere. Credo che farà giocare con Dybala. Per quanto riguarda Cristiano Ronaldo non saprei anche se è difficile lasciar andare un giocatore che ogni anno si fa più di 30 gol. Juventus di nuovo da scudetto ora che l’Inter è senza conte? La squadra nerazzurra perde parecchio, lui aveva dato mentalità e cattiveria. Perde un fuoriclasse. Adesso per le altre squadre ci sono più possibilità”