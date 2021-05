ESCLUSIVA TMW - Briaschi: "Juve, gran Kulusevski. Pirlo lo avrei confermato anche senza Coppa"

esclusiva Briaschi: "Juve, gran Kulusevski. Pirlo lo avrei confermato anche senza Coppa"

"La Juve mi ha sorpreso in positivo, così come il ruolo di Kulusevski. Lo svedese è stato uno dei migliori in campo non solo per il gol. Meriti anche a Pirlo". Parla così a Tuttomercatoweb.com Massimo Briaschi, agente ed ex attaccante bianconero.

Pirlo è dunque da confermare adesso dopo la conquista della Coppa Italia?

"Lo avrei confermato indipendentemente da ieri sera. Non è una vittoria di un trofeo che determina la programmazione di un'annata. E' logico che, abituati ad una Juve che vince da 9 anni qualche perplessità ci possa essere. Ma quello che è stato iniziato è un progetto a lungo termine. Non è facile dare la Juve in mano ad un grande giocatore che però non aveva ancora mai fatto l'allenatore. non credo dunque che fosse una cosa di un anno ma un programma pluriennale".

Che idea si è fatto sui possibili cambi di allenatori in serie A?

"Credo che i principali resteranno dove sono a parte Gattuso di cui si parla di un eventuale addio al Napoli. Conte per me resta dov'e così come Pioli e Pirlo".

E Simone Inzaghi?

"A mio parere ha possibilità di restare alla Lazio anche se ancora le parti non sono arrivate ad un accordo. Non vedo stravolgimenti. Il vero colpo a sorpresa lo ha fatto la Roma con Mourinho".

E la Fiorentina?

"L'allenatore giusto per l'ambiente era Gattuso ma un tecnico in grande ascesa credo sia Juric".