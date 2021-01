esclusiva Brini: "Udinese in miglioramento. C'era rigore: a Pereyra no, a Ibra sì..."

Fabio Brini, ex portiere dell'Udinese di Zico, analizza a Tuttoemrcatoweb.com il pari dei friulani contro l'Atalanta: "A differenza di altre gare, a livello di attenzione, mentalità e partecipazione c'è statro un miglioramento, ho visto meno errori anche se sul gol di Muriel è stata concessa troppa liberta al colombiano. In generale però qualcosa di più è stato fatto".

Poteva esserci un rigore su Pereyra?

"Quello era rigore perchè se guardiamo il penalty dato a Ibra a Cagliari, lo svedese è stato bravo a mettere davanti la gamba e la stessa cosa l'ha fatta da Pereyra. Quello ripeto è rigore: ciò che risulta antipatico è che su stesse situazioni ci sono considerazioni diverse. Poteva pesare, andavi sul 2-0, magari i giocatori atalantini non riuscivano a segnare..."

Serve comunque un attaccante all'Udinese?

"Vedo tutte le partite, la squadra crea tanto ma sbaglia davanti alla porta. La cosa da evitare sono gli errori dei singoli e di reparto che condannano la squadra a fronte di partite in cui meriterebbe di più. Con la Samp ad esempio il difensore non può guardare la porta, Torregrossa lo anticipa e segna, in A non può accadere. Quanto all'attaccante, non è facile trovare uno che faccia gol. Chi ce l'ha o chiede tanti soldi o lo tiene".

La lotta salvezza come la vede?

"l'Udinese è una squadra di qualità, si pagano gli infortuni. Sono fuori giocatori importanti: Deulofeu ancora non è nelle condizioni migliori, dietro manca Nuyitink che comandava la difesa..."