esclusiva C. Zenoni: "Samp, con l'Atalanta sarà dura. Quagliarella bomber evergreen"

30 punti dopo 23 partite. Un ottimo bottino per la Sampdoria di mister Claudio Ranieri che occupa il decimo posto a +15 sulla zona retrocessione e che sarà chiamata nei prossimi giorni a due sfide insidiosissime come l'Atalanta e il derby: "Se valutiamo il lavoro fatto da mister Ranieri fino ad oggi direi molto buono - esordisce così l'ex terzino blucerchiato e nerazzurro Cristian Zenoni -. La Samp era partita magari a ritmi più blandi ma poi durante il prosieguo della stagione ha dimostrato di essere, secondo me, uno dei migliori allenatori in Italia. La Samp sta facendo un campionato buono, si trova discretamente lontano per ora dalla zona calda della classifica e forse con qualche punticino in più, che è stato perso durante il tragitto, si sarebbe trovata in una posizione che avrebbe potuto dire la sua per l’Europa, anche se va detto che sarebbe stato difficile. Ad oggi però penso che sia in linea con gli obiettivi della società, ovvero di fare un campionato tranquillo e non patire come ha fatto lo scorso anno".

Che esperienza è stata quella in blucerchiato?

"Ho un ottimo ricordo dell'esperienza a Genova. Sicuramente è stata un'esperienza positiva. Sono stati cinque anni dove siamo andati in crescendo. La squadra arrivava da un campionato vinto in B e imporsi da subito senza problematiche in un campionato difficile come la A non è da tutti. Siamo andati in crescendo conquistando anche la qualificazione nella vecchia Coppa UEFA".

Sabato a Marassi arriverà un’altra squadra che conosce molto bene come l'Atalanta.

"Purtroppo per la Samp sarà una partita molto dura perchè l'Atalanta non guarda in faccia l'avversario. Che si chiami Napoli, Milan o Crotone, Gasperini fa giocare la squadra allo stesso modo e soprattutto in questo momento del campionato i nerazzurri stanno bene. Se l'Atalanta fa l'Atalanta sarà dura".

Stasera ci sarà il Real Madrid per la squadra di Gasperini. Sensazioni?

"Sicuramente una partita che il popolo nerazzurro aspetta da molto, molto tempo. Avere allo stadio di Bergamo una squadra come il Real non capita tutti i giorni. Sarà una partita molto importante dal punto di vista del blasone per la società, per la città e per i tifosi. L'Atalanta però non parte battuta anche perchè ha dimostrato in Europa di poter dire la sua. E’ arrivata a conquistarsi gli ottavi di finale di Champions con merito e ora se la gioca. Inoltre attraversa un momento buono dal punto di vista fisico e mentale, il Real ha qualche defezione e quindi perchè non approfittarne. Sono sicuro che farà la sua partita. Sarà un bel match con il Real che gioca a calcio e l’Atalanta che non starà a difendersi perchè non è nel credo di Gasperini. Sarà una partita aperta a tutti i risultati però l’Atalanta sta bene".

Può essere un vantaggio per la Samp il fatto che l'Atalanta giochi stasera?

"Può essere che l’Atalanta sia magari un po' stanca per quanto concerne forze fisiche e mentali che la Champions porta via. Solo così la Samp può avere delle chance ma allo stesso tempo i blucerchiati non partono battuti perchè hanno delle armi importanti come per esempio Fabio Quagliarella, che ho avuto come compagno a Genova e so che giocatore è".

Quagliarella sempre più trascinatore dei blucerchiati.

"Ha dimostrato di essere un cannoniere evergreen dimostrando di essere un bomber a tutti gli effetti. Anche l’Atalanta deve stare attenta. Al di là che il gol ce l'ha nel sangue, perchè lo ha dimostrato, è un ragazzo fantastico. Si allena sempre bene e sotto l’aspetto fisico mi sembra proprio apposto".