esclusiva Calisti: "Lazio, Anderson mi piacerebbe. Terrei Lazzari, addestrabile per difesa a 4"

Ernesto Calisti parla della Lazio e da ex biancoceleste racconta le sue sensazioni: "Scegliendo Sarri la società ha preso un top - dice a Tuttomercatoweb.com - e vanno fatti i complimenti al club. Ora va considerato il mercato in uscita e in entrata, bisogna pensare al tipo di gioco di Sarri. Per il 4-3-3 o 4-3-1- 2 servono giocatori adatti. Per ora si fanno vari nomi tra cui quello di Felipe Anderson: sarebbe un graditissimo ritorno e una grande opportunità per lui".

Correa potrebbe partire...

"Se hai bisogno di monetizzare e considerando l'atteggiamento tattico di Sarri lui è l'unico su cui cercare di fare mercato. Si può comunque fare un 4-3-3 con Correa nel trio ma dipende da Sarri; a mio parere cercherà di adottare un 4-3-1-2 con Luis Alberto alle spalle degli attaccanti. Serve dunque un altro centrocampista di livello per alzare Luis Alberto dietro le punte".

Con Lazzari che farebbe?

"Io lo terrei, dicono tutti che non sia adatto alla difesa a quattro. Sicuramente ci può giocare, si deve applicare di più. Un giocatore così determinante lo terrei, si può addestrare per la difesa a quattro".

Da ex viola che pensa di Italiano alla Fiorentina?

"Gattuso era l'ideale per Firenze, mi piace per carattere e a livello tecnico.tattico. Peccato. Però anche Italiano mi piace, ha fatto un miracolo con lo Spezia, è molto preparato: molto dipende poi dalla rosa che avrà a disposizione. Ma è un profilo giusto per ripartire, dopo un campionato deludente".

Con Ribery le strade si divideranno. Giusto così?

"Non è più un ragazzino, ci sta. Non è un discorso tecnico, il giocatore non si discute. Una mano te la può dare però qualche problemino fisico lo ha avuto e avranno fatto una serie di valutazioni ad ampio raggio".