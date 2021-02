esclusiva Cervone: "Roma, togliere la fascia a Dzeko troppo drastico. Bastava una multa"

Giovanni Cervone portiere amato dai tifosi giallorossi dice la sua sulla situazione della Roma a partire da Dzeko a cui il club ha deciso di togliere la fascia di capitano. "Dal labiale del bosniaco - spiega a Tuttomercatoweb.com - è stata letta una determinata frase, brutta. Avrebbe detto: 'in che mani siamo...' , però io sostengo che bastava una multa ed era finita lì. Così si porta avanti il rancore e per Roma non è una bella cosa, anche perchè non hanno chiarito niente. Dzeko è il giocatore più importante: si multava, ha sbagliato, pagava e buonanotte. Così invece non è un segnale positivo".

Può lasciare strascichi?

"Si, anche perchè poi quella frase che ha detto poteva riferirsi a chiunque. Mi pare troppo drastica come decisione: era un momento di delusione, la squadra fuori dalla Coppa e l'hanno pensato in tanti. Forse lui è stato più chiaro, comunque se hanno deciso così il polso della situazione in mano lo hanno loro. Pinto? Ancora non conosco il suo valore, ne parlano bene ma in Italia è differente e Roma è una città complicata: quando ci sono problemi vanno risolti in quattro e quattr'otto e invece per una piccola cosa si va avanti per mesi".

Lei tra l'altro è stato invocato dai tifosi con uno striscione a sette giorni fa: “Ripartiamo dalla storia: vogliamo Giannini, Rizzitelli e Cervone a Trigoria”

"Fa piacere aver lasciato un buon ricordo però io credo in questa società e dico a tutti i tifosi che i Friedkin si sono integrati nel territorio, hanno regalato a Natale tanti pacchi dono ai bisognosi e si fanno sentire e vedere, non come chi c'era prima. Ora c'è da aspettare, credo siano le persone giuste per fare grande la Roma. Certo, poi a chi non farebbe piacere rientrare nella Roma?".

Che voto si sente di dare al mercato della Roma?

"Reynolds non lo conosco, El Shaarawi è fermo da tanto ma mi fa piacere sia tornato, spero si integri velocemente, è un buon acquisto; si poteva fare qualcosa di altro comunque. Un portiere? Forse sì perchè è un ruolo troppo importante e per me ora Pau Lopez non ha tranquillità, carattere, forza, per reggere il momento. Lo vedo impaurito"

Pellegrini comunque capitano le piace?

"Si può responsabilizzare e potrà tirar fuori più carattere e cattiveria agonistica perchè è romano, sente questa maglia e magari con la fascia può fare anche di più"