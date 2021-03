esclusiva Cervone: "Roma, Fonseca invece che degli arbitri si lamenti della sua squadra"

Giovanni Cervone è sempre estremamente chiaro nella sua analisi. Da ex giallorosso dice ai taccuini di Tuttomercatoweb: "La sconfitta di ieri della Roma contro il Parma è stata molto brutta e al termine della giornata si può dire che peggio di così non poteva andare, visto che ha vinto il Napoli e aumentano le pretendenti per il quarto posto. Preoccupa questa alternanza di prestazioni, da bellissime ad altre brutte. Ieri è stata una gara giocata male, con un atteggiamento sbagliato da parte di qualche giocatore. Si fa un passo avanti e poi uno indietro e il salto di qualità non arriva

Fonseca si è lamentato dell'arbitro e del mancato ricorso al Var...

"Lasciamo perdere, si lamenti di come ha giocato la squadra, altre volte ci si può lamentare degli arbitri, ieri no"

Può aver influito l'impegno in Europa League...

"Non è la prima volta che si gioca un turno infrasettimanale. Alcuni personaggi si dovrebbero concentrare sul lavoro della squadra. Ho letto in questi giorni le polemiche su vari temi da parte di società e allenatore ma Fonseca pensi a far lavorare bene la squadra"

C'è stata la questione della lettere della Roma alla Lega sulla questione del rinvio di Juve-Napoli...

"Appunto, c'è il presidente che ha a cuore la situazione e sa intervenire al momento giusto. La società ha fatto bene a farsi sentire e a mandare la lettera per lamentarsi perché qualche squadra è avvantaggiata e altre sono danneggiate; ma l'allenatore che parla a fare di questo? Non deve distogliere la mente dal campo. Ieri abbiamo visto cose che non vorremmo vedere".

Dunque ora è poco fiducioso per la otta Champions?

"Io dico che ieri il Parma ha fatto grande gara ma è stato aiutato dalla Roma che se entrava in campo col piglio giusto doveva fare un sol boccone degli avversari vista la differenza di qualità"