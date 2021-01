esclusiva Chierico: "La Roma può essere da titolo. Serve più continuità, stasera derby verità"

Odoacre Chierico, campione d'Italia con la Roma nel 1983, racconta le sue sensazioni sul derby di stasera: "La Roma sta producendo un bel gioco - dice a Tuttomercatoweb - ora la squadra deve trovare continuità. Alterna fasi di 10-15 minuti o anche 30 di bel gioco poi c'è il ritorno delle avversarie e non riesce ad avere il dominio completo di tutta la gara, solo le big ci riescono. Con l'Inter nel primo tempo ha giocato molto bene poi all'inizio della ripresa c'è stato un black out e nel finale la Roma poteva addirittura vincere. Serve più continuità, è dura in questo campionato così particolare, però la strada è giusta. Sa quando palleggiare e quando attaccare. Sarà un derby verità per entrambe"

Tatticamente che gara si aspetta?

"La Roma giocherà col suo 5-2-3 o 3-4-3 con gli interpreti giusti al posto giusto e la Lazio più o meno alla stessa maniera. I giallorossi possono fare una grande partita. Certo anche i biancocelesti possono contare su giocatori di valore. Luis Alberto fa il bello e il cattivo tempo., Immobile segna da tutte le posizioni..."

Roma da scudetto?

"Sì, anche se Inter e Juve a livello di rosa hanno qualcosa in più. C'è da dire comunque che in condizioni normali ho visto vincere campionato anche ad 11-12 giocatori. La Roma non è così completa però c'è da dire che nè l'Inter nè la Juve stanno convincendo"