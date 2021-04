esclusiva Cosa fare con Dybala? Cobolli Gigli: "Tenerlo e costruire intorno alla sua 10"

"Mi sono espresso già chiaramente sul tema: la Juventus deve ritrovare il gioco e per farlo deve esserci un vero numero 10". Inizia così l'analisi, precisa e attenta, dell'ex presidente della Juventus Giovanni Cobolli Gigli. Nelle semplici vesti di tifoso bianconero, l'ex numero uno della Juventus ha confessato il proprio pensiero sul tema Paulo Dybala e su tutto ciò che riguarda il suo futuro.

Quel numero 10 di cui parla può essere l'argentino?

"Secondo me Dybala non lo è ancora. Almeno non lo è come in passato lo sono stati per esempio Platini o Del Piero. Ma con l'aiuto e il lavoro di Pirlo può certamente diventarlo".

Insomma, ci sembra di capire che lei ripartirebbe proprio dalla Joya

"E' un fuoriclasse e nel rientro in campo col Napoli lo ha dimostrato. La Juventus del futuro, a mio modo di vedere, dovrebbe essere costruita proprio su Paulo Dybala con intorno gli altri giocatori di talento, da Chiesa a Cuadrado. Ma senza Cristiano Ronaldo".

Sempre restando nelle vesti di tifoso, lei uno sforzo economico lo farebbe nella trattativa per il rinnovo?

"La situazione economica, per la Juventus ma non solo per la Juventus, è complessa. Ma in sede di trattativa 1 o 2 milioni non fanno così tanto la differenza. Diciamo che io lo consiglierei calorosamente".

Nelle ultime ore è tornata alla ribalta la possibilità di uno scambio col PSG con Mauro Icardi...

"Io punterei nella maniera più assoluta a tenere Dybala, anche col nome di Mauro Icardi sul tavolo. Opinione personale, ovviamente".

Non dovesse arrivare il rinnovo entro la fine della stagione, come comportarsi?

"E' un ragionamento e una questione da affrontare adesso. Se la Juventus volesse cederlo sarebbe una follia non farlo adesso, visto che ha ancora un valore economico sul mercato. A prescindere da quelle che saranno le decisioni, è un tema da discutere e da risolvere nel giro di poco tempo per evitare di perderlo poi a zero".