esclusiva Dossena: "Locatelli ha una dimensione europea. Ha preso coscienza dei suoi mezzi"

Beppe Dossena, campione del mondo con l'Italia nell'82, parla di alcuni dei nostri centrocampisti. E a Tuttomercatoweb.com dice di Pessina: "Qualità ne ha e l'ha sempre fatta vedere, peraltro gioca in una squadra abituata ad alti livelli. Ha tutto ed è anche un ragazzo a posto. C'è da sperare bene anche sul suo conto. Non lo scopriamo oggi".

Ha rischiato di restar fuori...

"Sono quelle belle favole del calcio da raccontare".

E Locatelli?

"Ha una dimensione ormai europea. E' ovvio che in nazionale un minimo di gerarchie ci sono, credo dovrà aspettare un attimo per dirsi titolare ma se se lo contendono club europei significa che il valore è quello. Ci può essere utile o all'inizio o a gara in corso. Ormai anche lui ha preso coscienza dei suoi mezzi".

Da ex doriano che pensa della questione allenatore?

"Fra un po' inizia il campionato e un allenatore ci sarà... Vediamo, una squadra decorosa la Samp alla fine l'ha sempre presentata però ogni anno se le difficoltà aumentano guardiamo un po' che succede...".

D'Aversa come le sembrerebbe?

"A Parma ha fatto bene a parte l'ultima stagione finita male. Ha curriculum, non piove dal cielo. Ci vorrà comunque equilibrio a guidare questa squadra in questa situazione perché basta un attimo per perdere il controllo".