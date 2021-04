esclusiva È nata la Superlega, Beppe Accardi: “Non deve esistere, è il torneo degli indebitati”

vedi letture

“La Superlega? È una barzelletta, non si può togliere l’essenza del calcio, dei sogni dei ragazzini che credono che lavorano possono raggiungere gli obiettivi. Lo sport è sempre stato sogni, ambizioni, voglia, abnegazione. Questa Superlega potrebbe rivelarsi un boomerang, oggi sembra tutto bello. Ma se tutto il movimento va in un’altra direzione, cosa vanno a fare?”. Così a TuttoMercatoWeb l’operatore di mercato Beppe Accardi.

Società come Bayern e PSG si sono dette contrarie.

“Perché sono società serie. Che programmano e sanno fare le cose per bene. La Superlega è un campionato degli indebitati. Come si può escludere storie e società come Porto, Benfica, Zenit, Spartak Mosca, l’Ajax. Così finisce la storia del calcio. Le squadre di questa nuova competizione farebbero parte di una lega a se. Non so neanche se i calciatori abbiano voglia di rinunciare alle Nazionale. La Superlega non può esistere, non deve esistere. E alla fine non si farà”.