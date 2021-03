esclusiva Forte (Tuttosport): "Toro, che occasione: la Juve è a pezzi"

Domani si aprirà la settimana che porta al derby della Mole, sabato prossimo il Torino di Davide Nicola ospiterà la Juventus all’Olimpico Grande Torino. Una sfida che, da 25 anni a questa parte, si è spesso tinta di bianconera. “Ma questa volta i possono davvero puntare all’impresa” ha detto a TuttoMercatoWeb Camillo Forte, storica firma di Tuttosport che segue quotidianamente Belotti e compagni. E il collega del quotidiano torinese ci spiega il perché.

Forte, che derby sarà quello di sabato prossimo?

“E’ una sfida tra due squadre in grossa difficoltà, ma la Juventus sta peggio. E’ uscita dalla Champions, si trova a dieci punti dalla vetta e ha perso clamorosamente contro il Benevento: la squadra di Pirlo è a pezzi, il Toro può e deve approfittarne”.

Anche perché i bianconeri hanno perso tanti punti contro le piccole.

“E’ per questo che i granata possono centrare l’impresa: i valori in campo pendono come sempre dalla parte della Juve, i campioni sono tutti da quella parte, ma la squadra di Nicola può mettere in difficoltà Ronaldo e compagni. La fase difensiva di Pirlo lascia a desiderare, la sconfitta di una settimana fa contro Inzaghi insegna”.

Belotti-Sanabria è la coppia giusta per provare a colpire?

“Penso che il tecnico punterà ancora su loro due, hanno dimostrato di sapersi trovare bene in campo. L’innesto del paraguayano è stato azzeccato, ora si aspettano i gol del Gallo che non arrivano da troppo tempo. Insieme, però, possono mettere in difficoltà i bianconeri”.

E poi non si può più sbagliare: la lotta salvezza sembra essersi ridotta a una corsa tra Toro, Cagliari e Parma.

“Questo è il problema principale: i granata non possono permettersi passi falsi da qui alla fine del campionato, anche perché la concorrenza ha giocatori di spesso. In Sardegna ci sono Joao Pedro e Nainggolan, il Parma ha avuto tanta sfortuna da quando è tornato D’Aversa, sarà una dura lotta. Pensavo che il Toro potesse puntare a Spezia e Benevento, avrei previsto una retrocessione delle tre neopromosse, invece per come si è delineata la classifica ci saranno due big che scenderanno in B”.

Manca poco meno di un quarto di campionato, a settembre 2021 ci saranno ancora Nicola e Pirlo a guidare Toro e Juve?

“Ad oggi, azzarderei una risposta negativa: né Nicola, né Pirlo guideranno granata e bianconeri durante la prossima stagione. La Juve sta rischiando grosso e i risultati pesano tantissimo da quella parte della città, sul tecnico del Toro non capisco la strategia della società: c’è una clausola di rinnovo automatico in caso di media punti superiore a 1.4, ma se uno crede in un allenatore prolunga a prescindere, che faccia 1.5 o 1.3 a partita. In via Arcivescovado dovranno ricostruire tutto, anche il cambio in Primavera fa capire che in questa stagione non ha funzionato praticamente niente”.