esclusiva Galderisi: "Juve, per Dybala sarà rinascita. E CR7 resta da uno da 40 gol"

vedi letture

Nanu Galderisi allenatore ed ex calciatore, racconta le sue sensazioni sulla Juventus che oggi ha ricominciato la sua stagione. "Si riparte con un gruppo ancora da definite - dice a Tuttomercatoweb.com - ma l'allenatore conosce perfettamente l'ambiente e sa toccare le corde giuste. Ci sarà grande una reazione e mi aspetto grandi cose.

Che pensa della permanenza di CR7?

"40 gol all'anno li fa ed è una certezza. Il discorso contrattuale non lo so ma con lui ripeto arrivano 40 gol. Non sono pochi: uno così non c'è in giro. Averne..."

E di Dybala che pensa?

"Ci sarà una rinascita completa: l'allenatore ci crede molto, i pensieri di Allengri sono quelli di mettere insieme tutte le potenzialità. E davanti non sacrificherà nessuno: ci sono anche Chiesa, Morata, Kulusevski. Le potenzialità sono pazzesche".

Parlando del Milan che pensa dell'arrivo di Giroud?

"Grande acquisto, ha esperienza e qualità vera. Davanti può fare la differenza. in una squadra che gioca bene come quella di Pioli".

E Vlasic come eventuale sostituto di Calhanoglu come lo vede?

"Quella di Calha è una bella perdita, ma il calcio è anche fatto di queste cose: il Milan ha preso calciatori giusti e Pioli farà un gran lavoro. Il mercato deve comunque iniziare ancora, ci saranno tane cose inaspettate".