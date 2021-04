esclusiva Giandebiaggi: "Parma, annata disastrosa. E D'Aversa non lo confermerei"

"Annata disastrosa. Non si è potuto programmare gli acquisti. I rinforzi sono arrivati all'ultimo e non sono stati funzionali al gioco di Liverani". Marco Giandebiaggi da ex parmense si esprime così sulla sempre più vicina retrocessione dei gialloblù. "Numero alla mano - dice al TMW News - Liverani ha fatto meglio di D'Aversa con una squadra inferiore. Le responsabilità sono della società, del ds, dei tecnici e dei giocatori. per il prossimo ripartirei da un tecnico che faccia giocar bene la squadra. D'Aversa non lo avrei neanche richiamato, non perchè non avesse fatto bene. E' stato preso perchè era a libro paga e si sperava di svoltare. Ma anche lui non ha potuto fare più di tanto, fissandosi peraltro sulla vecchia guardia. Ripartirei dai giovani che però avranno mercato e dipende dal presidente che cosa vorrà fare".

