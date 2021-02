esclusiva Grassia: "Conte andrà via a giugno dall'Inter indipendentemente dallo scudetto"

Chiacchierata interessante con Filippo Grassia nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com. Sul Napoli che domani affronta la Juve ha detto: "Credo che Gattuso sia arrivato al limite della sua avventura. E' una squadra che gioca male, non ha capo nè coda, anche perchè manca un play che diriga le operazioni. E l'assenza di Mertens si è fatta sentire, oltre alle difficoltà di Osimhen. Sarà una partita spartiacque per il futuro di Gattuso. Italiano per il Napoli? Fa giocar bene la sua squadra e fa anche risultato. Può essere da Napoli e ovviamente costa anche meno di altri come Allegri".

A proposito di allenatori che futuro si intravede per Conte?

"Credo che indipendentemente dal risultato in campionato lasci i nerazzuri a giugno. So che a lui e alla sua famiglia piacerebbe tornare a Londra, poi si vedrà. Si acconternterebbe di uscirne col 50% del contratto che ha fino a giugno 2022. Quando si concretizzerà poi l'arrivo di un nuovo padrone all'Inter, Allegri prenderebbe la via di Milano nerazzurra".

Alla Fiorentina chi arriverà invece nella prossima stagione?

"Bisogna vedere cosa farà Sarri, sarebbe lui il tecnico giusto. Quanto a Prandelli si dice che possa fare il dirigente ma bisogna trovargli un ruolo specifico visto che il ds non lo ha mai fatto. Aggiungo un pensiero sulle infrastrutture: detto che Commisso ha fatto una cosa straordinaria dando il via al nuovo centro sportivo mi chiedo: come possono due persone intelligenti come il sindaco Nardella e il presidente della regione Giani dire di no ad un nuovo stadio? Firenze che ha perso ricavi vista l'assenza di milioni di turisti come può dire di no ad un nuovo stadio che darebbe lavoro ad almeno duemila persone per alcuni anni? Credo anche la Soprintendenza abbia preso un grande abbaglio: a Londra hanno abbattuto Wembley e ne hanno costruito un altro...

