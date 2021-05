esclusiva Graziani: "Toro, peggio di così non si può. Magari dopo la batosta ci sarà più rabbia"

Ampia chiacchierata con Ciccio Graziani per analizzare innanzitutto la batosta di ieri del Torino. "C'è poco da pensare - dice a Tuttomercatoweb.com - 7 gol in questo momento sono duri da sopportare per la società, i calciatori, la classifica. C'è da esser preoccupati, ha una partita in più da giocare ma sono scontri diretti".

Nicola si è preso le colpe: giusto così?

"E' una prassi ma le responsabilità non sono tutte sue. In campo non va lui, però la formazione era logica anche se è stato deciso di risparmiare Belotti e non so perchè. Mi è sembrato una formazione di rispetto nei confronti del Milan fermo restando che Belotti e Sanabria erano in panchina. Nelle prossime tre gare deve far punti, soprattutto con Spezia e Benevento".

A livello psicologico può lasciare delle scorie?

"Magari ti dà più rabbia, 7-0 è un'umiliazione ma a volte ti porta in dote una risposta caratteriale. Peggio di così non si può. Ci sta di perdere col Milan ma non così".

A salvezza raggiunta si aspetta una rivoluzione?

"Penso che la stessa squadra ripartendo da zero potrebbe fare campionato totalmente diverso. Qualcosa chiaramente cambierà, qualcuno andrà via".