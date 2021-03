esclusiva Lanna: "Samp, se volessi un tecnico che mi porta sempre alla salvezza terrei Ranieri"

Marco Lanna da ex doriano ha parlato della questione rinnovo di Ranieri ancora non arrivato. E a Tuttomercatoweb.com ha detto: "Il lavoro che ha fatto è ottimo ma magari la Samp sta cercando di capire come finirà la stagione e poi valuterà in modo definitivo. In questi due anni la Samp ha fatto bene con Ranieri. Forse è mancato qualcosina in qualche partita però stiamo parlando di un allenatore esperto e capace. Bisogna capire quali saranno i programmi per la prossima stagione. Ranieri conosce molto bene il calcio ma occorrerà vedere se il club vorrà puntare su qualcuno di più giovane e alternativo. Pesa probabilmente anche l'aspetto economico. E poi attua un gioco tradizionale e quindi bisogna veder cosa si vuole da un tecnico. Se volessi un allenatore che mi porta alla salvezza tutti gli anni Ranieri lo terrei".

Da ex giallorosso quante chance ha invece la Roma di entrare in Champions dal campionato?

"C'è l'Europa League in ballo e qualcosa dovrà lasciare visto che tutte le altre riposano. Ma ha le possibilità e le capacità, deve trovare la continuità che è il limite della squadra. La rosa c'è ma manca sempre qualcosina per l'obiettivo. E' una bella lotta ma credo che il 40-50% di farcela la Roma ce lo abbia".