ESCLUSIVA TMW - Ligas: "Cagliari vicino alla B. Viola, ieri poteva prenderne mille dalla Dea"

esclusiva Ligas: "Cagliari vicino alla B. Viola, ieri poteva prenderne mille dalla Dea"

vedi letture

Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Franco Ligas. Con lui, grande esperto di tv, si è parlato dei problemi di Dazn ("è preoccupante quel che è accaduto ieri perchè l'emittente ha comprato tutto il calcio italiano, ma non è giusto accanirsi su questa emittente, i problemi all'inizio li hanno avuti tutti in passato") ma anche della questione Ronaldo: "Di sicuro CR7 ora non è tranquillo, uno come lui non può mettere sul palo quel pallone che poi è divenuto il gol del 2-0 bianconero". Non sono mancate alcune considerazioni su Cagliari e Fiorentina. "Due club gestiti male. I sardi sono più vicini alla B che alla A. Quanto ai viola, qualcuno festeggia perchè ha perso solo 3-2 contro un'Atalanta che poteva fargliene mille nel primo tempo. Cosa festeggiamo? La Fiorentina non è una squadra".

clicca sotto per l'intervento completo di Franco Ligas