Presente al funerale di Tarcisio Burgnich, Marcello Lippi ha ricordato a Tuttomercatoweb.com la Roccia: "Ha segnato la storia della vita sportiva italiana. Poi hai la fortuna di conoscere personalmente uomini come lui e ti accorgi perchè hanno fatto grandi cose. Perchè sono stati grandi uomini. In quel periodo lì è stato il più forte di tutti come difensore marcatore".

Lippi ricorda Burgnich: "Nei suoi anni è stato il più forte difensore di tutti" © video di Lorenzo Marucci