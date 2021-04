esclusiva Mattioli: "Agnelli? L'idea Superlega era di sicuro a conoscenza della Juve"

vedi letture

Mario Mattioli volto storico della Rai è intervenuto durante il TMW News il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com e ha parlato in particolare della Juventus. "In linea di massima in questa circostanza, dopo i fatti della Superlega, sarebbero doverose le dimissioni visto che si è trattato di un colpo di stato mancato. Serve poi analizzare i motivi di questa decisione e sicuramente Agnelli non avrà agito da solo per quel che riguarda il gruppo Juve. L'operazione era a conoscenza anche di John Elkann, il presidente di Exor, la casa madre della Juve. E' un'operazione che ha lasciato parecchie scottature, in Uefa e Eca Agnelli è stato sostituito e ci sono passi indietro che la Juve fa. Il beau geste delle dimissioni ci starebbe, poi occorrerebbe vedere se vengono accettate. In ogni caso alla presidenza di un club come la Juve credo che eventualmente debba esserci una figura del gruppo Exor. Quanto al campo dico che CR7 ora appare sempre più insofferente, forse vede un calo di concentrazione e scoramento in ambito squadra e società. Il blocco squadra pare meno motivato e con la Fiorentina sarà dura".

Clicca sotto per guardare