esclusiva Mattioli: "Juve, non me la prendo con Pirlo, ma è stato un salto nel buio"

vedi letture

Nel corso del TMW News il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com è intervenuto Mario Mattioli voce storica della Rai con cui abbiamo analizzato l'eliminazione della Juve dalla Champions: "Quella bianconera è una sqaudra imperfetta in tutti i suoi componenti, a centrocampo e anche in panchina perché non si può pretendere che Pirlo abbia già le stimmate del grande tecnico. E' mancato CR7: un mese fa si diceva che non era al massimo perché si preparava per la Champions e invece non era così. Peraltro infilato al centro dell'attacco non può fare grandi cose, è sempre stato abituato a partire dalla sinistra. Mi pare anche senza entusiasmo e spento. Ripartire ancora da lui? dipende da chi gli si mette intorno, anche se Messi se non ha intorno una squadra lineare non può fare grandi cose. Tornando a Pirlo non me la prendo con lui però non lo avrei messo subito a gestire la squadra senza un minimo di esperienza. E' stato un salto nel buio. Se si continua con lui significa che si vuol fare una ristrutturazione molto ampia e che però, in virtù di questa, devono essere accantonati i sogni di gloria per un po'".

Clicca sotto per guardare