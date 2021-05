ESCLUSIVA TMW - Mattioli: "Juve, vittoria non scontata. Pirlo? Una rondine non fa primavera"

esclusiva Mattioli: "Juve, vittoria non scontata. Pirlo? Una rondine non fa primavera"

Mario Mattioli voce storica della Rai è intervenuto durante il TMW News e ha parlato della Juventus. "E' stata vittoria per niente scontata quella di ieri - ha detto - perchè a mio parere la Juve aveva il 40% di chance. Desta sensazione il calo della ripresa dell'Atalanta, me lo sarei aspettato più dai bianconeri che dalla squadra di Gasperini. La Juve ha vinto comunque con merito. Il futuro di Pirlo? Una rondine non fa primavera, la Juve nella ripresa l'ha vinta di carica nervosa. Per me la situazione di Pirlo resta quella di prima della finale. Sono convinto che possa anche diventare un grande allenatore ma con questa squadra serviva un tecnico più pratico. Ora l'allenatore andrà preso anche in funzione di Ronaldo, se resta o meno".

Clicca sotto per guardare l'intervento completo